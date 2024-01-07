لتعزيز الدفاع .. ريال مدريد يستعيد لاعبه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في السوبر

ريال مدريد يستعيد مدافعه قبل السوبر الإسباني...

بعد فوز ريال مدريد، على حساب أراندينا، بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، يعود الميرينجي إلى التدريبات من جديد استعدادًا لخوض منافسات السوبر الإسباني.

وقبل سفر كتيبة الميرينجي، إلى الأراضي السعودية، جاء المران الصباحي اليوم للفريق بأنباء سعيدة باستعادة فيرلاند ميندي، وعودته إلى تشكيلة الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقه قبل مدة طويلة.

وكان المدافع الفرنفسي، قد تعرض إلى إصابة في مباراة ألافيس، وكان من المنتظر عودته سريعًا، ولكن غيابه استمر عن الملاعب فترة طويلة.

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ويستعد ريال مدريد، للسفر إلى الأراضي السعودية، في الأيام القادمة، لمواجهة أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني، يوم الأربعاء 10 يناير، على ملعب الأول بارك.

جدير بالذكر أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، كان ينتظر عودة ميندي مرة أخرى للاعتماد عليه في مركز الظهير الأيسر، بشكل أساسي، خاصة في غياب العديد من لاعبي الميرينجي بسبب الإصابة.