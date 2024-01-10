لتدارك الخطأ القديم .. ضربة جديدة لدوري روشن السعودي في كرة القدم العالمية

المدافع السعودي يُثير اهتمام كبار دوري روشن

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لا يتوقف المسؤولون في السعودية أبدًا عن تقديم كل ما هو جديد ومفيد لتحسين وتطوير دوري روشن السعودي، والشيء الأحدث هو اتفاق تاريخي مع شركة أديداس الألمانية.

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رابطة دوري المحترفين السعودي أعلنت توقيع عقد شراكة جديدة مع شركة أديداس، أصبحت بموجبها العلامة التجارية الرياضية العالمية المزود الرسمي لكرات القدم في دوري روشن السعودي ابتداءً من فبراير 2024.

وأعلنت الرابطة أن المباريات المتبقية من الموسم الجاري ستُلعب بكرة أديداس "Oceaunz"، فيما ستُصمم الشركة الرائدة في تصميم وصناعة الملابس والمعدات الرياضية كرة قدم جديدة حصرية بألوان فريدة للموسم الجديد 2024-2025.

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المستشار القانوني أحمد الأمير أكد أن الكرة الجديدة ستساعد حكام الدوري السعودي على تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي في المباريات بشكل صحيح تمامًا، بعدما كانت تُطبق بشكل خاطئ في الجولات السابقة، وهو ما يجعل عقد الشراكة الجديدة مع أديداس بمثابة تدارك خطأ قديم للمسؤولين حول تطبيق تقنية التسلل شبة الآلية.

يُشار إلى أن أخطاء الحكام من أكثر الأمور الجدلية في الدوري السعودي، وذلك رغم استقطاب العديد من الحكام الأجانب لإدارة المباريات.

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