لبس ثوب آرنولد وساهم في فوز المغرب.. أداء رائع لحكيمي ضد كندا

أداء رائع من عناصر المنتخب المغربي

شارك نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي أساسيًا في فوز المنتخب المغربي التاريخي على كندا بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

منتخب أسود الأطلس استطاع أن يفوز على كندا بنتيجة 2-1، في لقاء ضمن من خلاله الفريق الإفريقي صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16.

وكما كان منتظرًا، تألق حكيمي مع المنتخب المغربي وساهم بشكل مباشر في تحقيق الفوز الثاني لفريقه بمونديال قطر والوصول للدور المقبل.

ماذا قدم حكيمي ضد كندا؟

لعب حكيمي لمدة 85 دقيقة، لمس في خلالها الكرة 73 مرة، وقدم 40 تمريرة صحيحة بنسبة 87%، كما أرسل كرة عرضية واحدة بنجاح.

ولعب حكيمي 3 كرات طويلة وصل 2 منهم لزملائه، وكان واحدة منهم في فرصة الهدف الثاني، حيث أرسل أشرف كرة طويلة ليوسف النصيري الذي استلم الكرة وسددها بقوة في شاك كندا.

🔥🔥 يـــوســـف الــنصيري يـــدخـــل الــتـاريـــخ 🔥🔥



النصيري أول لاعب مغربي 🇲🇦 يسجل في نسختين من كأس العالم بعد إضافته الهدف الثاني لأسود الأطلس



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ودخل حكيمي في 8 صراعات أرضية فاز من خلالها في 6 مرات، فيما انتصر في صراع هوائي من أصل 2.

مساهمات ظهير باريس سان جيرمان كانت ضخمة اليوم، وليس فقط بسبب صناعة الهدف الثاني للمغرب، ولكن لمشاركته البدنية أيضًا ومساعدة الفريق في بناء اللعب والتدرج بالكرة.

المباراة كانت رائعة من منتخب المغرب كله وخصوصًا في الشوط الأول، ويمكننا القول بكل تأكيد إن حكيمي هو أحد رجال هذا اللقاء.

لست وحدك يا حكيمي!

تألق حكيمي بصورة لافتة في مواجهة اليوم بجوار حكيم زياش الذي سجل هدفًا رائعًا في شباك كندا، وفي المجمل يمكننا القول إن فريق المغرب كله قدم المطلوب ولعب بصورة مميزة.

لكننا نستغل لقاء اليوم للإشادة بيوسف النصيري، الرجل الذي سجل الهدف الثاني بطريقة رائعة للغاية ضمن من خلالها فوز المغرب.

ومن المدهش معرفة أن النصيري قد دخل تاريخ المغرب بالفعل، حيث بات أول لاعب في تاريخ أسود الأطلس يسجل في بطولتي كأس عالم.

حيث سبق وأن سجل في نسخة كأس العالم 2018 بروسيا، حينما وضع الكرة في شباك إسبانيا، والآن يعود من جديد للتسجيل بالمونديال في كندا.