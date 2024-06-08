لبداية مشواره التدريبي .. دافيد أنشيلوتي يحسم موقفه من العروض الإنجليزية والفرنسية

تعرف على موقف دافيد من ترك والده كارلو أنشيلوتي

تلقى دافيد أنشيلوتي المدرب المساعد في ريال مدريد، عروضًا مؤخرًا من أجل بدء مسيرته التدريبية، وذلك من الدوريين الإنجليزي والفرنسي، ليحسم موقفه من ترك والده كارلو.

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن أن دافيد أنشيلوتي تلقى عرضين من ليستر سيتي الإنجليزي، وستاد ريمس الفرنسي، خلال الفترة الماضية.

ورفض دافيد أنشيلوتي ترك عمله في ريال مدريد للموسم المقبل على أقل تقدير، مفضلًا البقاء بجوار والده في الجهاز التدريبي للفريق.

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ولم يغلق دافيد فكرة ترك ريال مدريد نهائيًا، ولكنه فضّل الاستمرار مع والده كارلو، على أن يُنهي تلك المسيرة في الوقت المناسب، ومن ثم البدء مع فريق يتكيف مع خصائصه التدريبية.

ومن المنتظر ألا تحدث أي تغييرات في الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الموسم المقبل، في ظل حالة الاستقرار الكبيرة التي يعيشها الفريق خلال الوقت الحالي.