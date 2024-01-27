"لا يوجد موعد رسمي" .. الهلال يفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى الرياض!

متى يعود نيمار إلى الرياض؟

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فجر نادي الهلال مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور من جديد إلى العاصمة السعودية الرياض، لاستكمال برنامجه في مقر النادي.

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ويُعاني نيمار من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، سيجعله يغيب عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي، تعرض لتلك الإصابة خلال أكتوبر الماضي مع منتخب بلاده.

وكشفت مصدر داخل نادي الهلال لصحيفة "الرياضية" عن أن عودة نيمار إلى الرياض لاستكمال برنامجه العلاجي، لم تتحدد بعد، ولا يوجد وقت رسمي حتى الآن لعودته.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الطبي في نادي الهلال بقيادة الإسباني خيمينيز طبيب الفريق، يُتابع دائمًا تطورات وتقارير تأهيل نيمار، بعدما أجرى عملية الرباط الصليبي والغضروف، خاصة بعدما دخل المرحلة الثانية من التأهيل في البرازيل.

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وقامت إدارة الهلال بإسقاط اسم نيمار من قائمتها، من أجل تسجيل مواطنه الظهير الأيسر رينان لودي، بدلًا من في قائمة الأجانب بالفريق.

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