لا يوجد عرض؟ يورجن كلوب يثير الجدل من جديد حول مستقبل محمد صلاح!

المدرب الألماني يعلق على إمكانية رحيل محمد صلاح إلى الاتحاد..

SHAHID

مرة أخرى، علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على مستقبل نجمه المصري محمد صلاح، وإمكانية رحيله إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

الأيام القليلة الماضية شهدت الكثير من الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، مع تزايد التقارير حول تقديم "العميد" لعرض مالي مذهل لإقناع "الملك المصري" بالانضمام إلى صفوفه.

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كلوب، وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية قبل انطلاق مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك" في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، شدد من جديد على التزام صلاح مع "الريدز".

وقال كلوب في تصريحاته: "صلاح ملتزم بنسبة 100% تجاه النادي، ليس هناك ما يمكن التحدث عنه، هو لاعب في ليفربول".

وأضاف الألماني: "إنه لاعب أساسي في الفريق، وسيظل كذلك، لا يوجد شيء لأقوله، فلسفة حياتي هي أن أفكر في مشكلة عندما أواجهها".

وتأتي تصريحات كلوب على الرغم من تأكيدات العديد من المصادر السعودية على اقتراب صلاح من ارتداء قميص الاتحاد، وأنه سيتوجه بعد مواجهة نيوكاسل يونايتد مباشرة إلى مدينة دبي لإجراء الكشف الطبي لصالح "العميد".

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