"لا يوجد حكم فاسد في إسبانيا والقضاء سيعرف كيف صرف برشلونة تلك الأموال"

الحكم الإسباني السابق إيتورالدي جونزاليس يفسر تصريحاته المثيرة للجدل بشأن قضية نجريرا..

دافع الحكم الإسباني السابق إيتورالدي جونزاليس عن زميله كلوس جوميز، مدير تقنية حكم الفيديو الحالي في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد مقطع فيديو نشرته قناة نادي ريال مدريد، اتهمت فيه جوميز بإلحاق الأذى بالنادي عندما كان يدير مباريات الفريق الملكي.

تصريحات إيتورالدي جونزاليس أثارت الكثير من الجدل، لكنه خرج بسرعة لتفسير تصريحاته، مؤكدًا أنه يأسف على ما قاله.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية قال إيتورالدي جونزاليس: "كنت محافظًا جدًا وحذرًا جدًا في تصريحاتي، لكنني لا أريد أن أقول أكثر من ذلك".

وأضاف: "هناك بعض وسائل الإعلام التي تفتح صفحاتها الأولى قائلة إن الحكام فاسدين، هذا مجرد مخدر للناس لأن الأمر لم يثبت".

وتابع: "هذه مغالطة لن يتم إثباتها، لأنني أعلم أن هناك العديد من الصحفيين الذين ينتظرون أن يخرج قاضٍ ويقول إن الحكام فاسدين".

واختتم الحكم الإسباني السابق: "صحيح أن هناك فجوة استحوذت على سبعة ملايين يورو، وسيتم إثبات كيف حدث ذلك، لكن ليس أنه كان هناك حكم فاسد".