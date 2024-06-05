"لا يوجد أصعب من كأس العالم" .. نجم الأرجنتين يرد بقوة على كيليان مبابي!

مبابي استفز الأرجنتينيين بتصريحه عن قوة اليورو

رد لياندرو باريديس نجم منتخب الأرجنتين بقوة على النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد حديث الأخير عن قوة كأس أمم أوروبا "يورو"، ومقارنتها ببطولة كأس العالم.

وقال مبابي خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء الماضي: "بطولة يورو أصعب من كأس العالم، لأنها صعبة للغاية من دور المجموعات، وكل الفرق تعرف بعضها".

ورد باريديس خلال تصريحات عبر شبكة "ESPN": "لا أعتقد أن هناك ما هو أكثر صعوبة من كأس العالم، هناك الأفضل في العالم، ولكن في اليورو يوجد الأفضل في أوروبا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "لقد حقق كأس العالم وأعتقد أنه لم يفز باليورو حتى الآن، ونحن حققنا كوبا أمريكا وكأس العالم، ونعرف مدى أهمية وصعوبة المونديال، نحن نفكر فيما حققناه ودع الجميع يقولون ما يريدون".

ويستعد مبابي للمشاركة رفقة فرنسا ببطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

يُذكر أن منتخب فرنسا قد تعرض للهزيمة على يد نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر، بركلات الترجيح.