لا يهمه مانشستر سيتي أو غيره .. كانتي "يتوعد" منافسي الاتحاد في كأس العالم للأندية

تصريحات نجولو كانتي بعد فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي

قدّم النجم الفرنسي الكبير نجولو كانتي، مستوى أكثر من رائع؛ ليقود الاتحاد للفوز (3-0) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منفسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كانتي الذي سجل هدف العميد "الثاني" في شباك أوكلاند سيتي، حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة.. رفع النجم الفرنسي "التحدي"، في وجه جميع منافسي نادي الاتحاد، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، في مقدمتهم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وقال كانتي في كلمته بالمؤتمر: "المونديال يقام في مدينة جدة، ووسط جماهيرنا؛ لذلك.. لا بديل أمام نادي الاتحاد، سوى التتويج باللقب".

وأكد نجولو كانتي، على أن الفوز الكبير على أوكلاند؛ سيعطي العميد الاتحادي، دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الأهلي المصري "بطل إفريقيا"، متعهدًا بخوض هذه المباراة بقوة؛ من أجل إسعاد الجماهير.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سيضرب موعدًا ناريًا أمام الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.