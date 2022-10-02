لا يهتم بالإنجازات الفردية .. هالاند يشارك فودين جائزة رجل مباراة الديربي

هالاند يظهر قدرًا من التواضع وحب الفريق مع فيل فودين أثناء مقابلة صحفية بعد ديربي مانشستر.

يبدو أن النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لا يهتم كثيرًا بالألقاب الفردية، بعد أن قرر تقاسم جائزة رجل مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد مع زميله فيل فودين.

مانشستر سيتي تمكن من تحقيق فوز عريض على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3، في المباراة التي أقيمت عصر الأحد على ملعب "الاتحاد"، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتقاسم كل من هالاند وفودين سداسية مانشستر سيتي في مرمى مانشستر يونايتد، لكن النقطة التي منحت النرويجي الأفضلية كانت أنه صنع هدفين لزميله في الفريق.

ويبدو أن هالاند يركز بشكل كامل على التألق في الملعب، ولا يهتم بالجوائز الفردية، بعد أن قرر تقاسم جائزة رجل المباراة مع فودين.

وأثناء إجراء الثنائي لمقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بعد المباراة، وجه المراسل سؤالًا إلى الثنائي حول هوية اللاعب الذي سيأخذ معه كرة المباراة إلى المنزل.

وأجاب فودين أولًا: "أعتقد أن كل واحد منا سيحصل على كرة"، ليرد هالاند: "نعم، واحدة للشوط الأول وأخرى للشوط الثاني".

إجابة هالاند وفودين المزدوجة منحت ردًا شافيًا على تساؤل سيرخيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي، الذي نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي من أجل التعرف على اللاعب الذي سيأخذ كرة المباراة.

وأثناء تقديم جائزة رجل المباراة إلى هالاند، قال المراسل: "أظن أنكما ستتقاسمان هذه أيضًا".

ليرد هالاند وهو يحتضن فودين ويمنحه الجائزة بتواضع واضح: "إنها لك يا فيل، بكل سرور".

يذكر أن هالاند، وبعد ثلاثيته في مرمى مانشستر يونايتد، رفع رصيده إلى 14 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق سبع نقاط عن هاري كين قائد توتنهام.