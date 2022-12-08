"لا ينط ولا يلعب" .. المعيوف يثير الجدل في مواجهة نيوكاسل

الهلال خسر بخماسية نظيفة أمام نيوكاسل ضمن كأس موسم الدرعية

مباراة غريبة للغاية خاضها عبد الله المعيوف؛ حارس مرمي الهلال السعودي، أمام نيوكاسل الإنجليزي، في كأس موسم الدرعية.

المباراة خسرها الزعيم بخماسية نظيفة، في ظل غياب لاعبيه الدوليين، بجانب كونها أول مباراة قوية للفريق بعد غياب شهر ونصف تقريبًا.

لكن أكثر ما أثار الجدل هو تعامل المعيوف مع الفرص التي خلقها لاعبو الفريق الإنجليزي، إذ كان رد فعله بطيئًا للغاية، بجانب تصديره حالة للجماهير وكأنه لا يريد خوض المباراة.

هذه الحالة دفعت الجماهير للتساؤل عن سبب تراجع مستواه بهذه الصورة، حتى طالب بعضهم جلوسه على مقاعد البدلاء في قادم المباريات والاعتماد على محمد العويس بدلًا منه.

يذكر أن الزعيم يستعد لاستئناف مبارياته في دوري روشن السعودي بمواجهة الباطن في 15 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة، بعد توقف منذ 17 من أكتوبر الماضي، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.