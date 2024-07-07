فيديو | لا ينسى نجله في اللحظات الصعبة .. لفتة رائعة من بييلسا تجاه نجم البرازيل بعد وداع كوبا أمريكا

مدرب الأوروجواي كان على قدر اللحظة الصعبة..

مثل هذه اللحظات هي التي تكشف الكثير عن شخصية الخصم ومدى صدق العلاقات الإنسانية، فضرب مارسيلو بييلسا؛ المدير الفني لمنتخب أوروجواي، مثالًا رائعًا على ذلك عقب مواجهة البرازيل.

كتيبة المدرب صاحب الـ68 عامًا نجحت في الإطاحة بالسامبا من كوبا أمريكا 2024 بعد هزيمتها في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ضمن دور ربع النهائي، فجر اليوم الأحد -بتوقيت مكة المكرمة-.

وبدلًا من الذهاب للاعبيه للاحتفال بمواصلة المشوار القاري على حساب بطل سابق، اتجه بييلسا إلى مقاعد بدلاء البرازيل قاصدًا رافينيا؛ نجم برشلونة، لمواساته بشكل خاص، نظرًا للعلاقة القديمة التي تربطهما.

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بييلسا يعد بمثابة "الأب الروحي" للنجم البرازيلي في عالم الساحرة المستديرة، إذ سبق وأن درّب رافينيا خلال فترة قيادته لليدز يونايتد الإنجليزي، حيث لعب له الأخير لمدة عامين (2020-2022)، ومن بعدها انطلق نحو برشلونة، ليبدأ رحلة جديدة.

يذكر أن أوروجواي من المنتظر أن تلاقي كولومبيا في نصف النهائي، في لقاء مقرر إقامته في 11 من يوليو الجاري.