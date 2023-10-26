لا ينسى فيجو .. رئيس برشلونة السابق يهاجم بيريز بسبب الكلاسيكو

رئيس برشلونة السابق وجه انتقادات عنيفة إلى فلورنتينو بيريز..

شن جوان جاسبارت الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني هجومًا عنيفًا على فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بعد قراره بعدم حضور مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين يوم السبت، والتي ستقام على ملعب مونتجويك، في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

والتقى جاسبارت مساء الثلاثاء الماضي مع أربعة رؤساء آخرين لبرشلونة، هم: جوان لابورتا، جوسيب ماريا بارتوميو، ساندرو روسيل وإنريك رينا، في حفل عشاء، لتأكيد وحدة الصف في النادي الكتالوني في مواجهة ما يرونه "الهجمات المتواصلة على النادي" في ظل قضية نيجريرا.

وتوجه جاسبارت إلى محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية الإسبانية، لإعطاء بعض التفاصيل عن ذلك الاجتماع، وتطرق خلال حديثه للتعليق على موقف بيريز.

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وقال جاسبارت: "إن عدم حضور فلورنتينو بيريز إلى الكلاسيكو أمرٌ مخزٍ، إنه رجل عظيم كشخص، لكن ليس كرئيس لريال مدريد، ونحن نعلم بالفعل ما حدث مع لويس فيجو".

وأضاف: "لقد خذلني بيريز كثيرًا، هذا ليس أسلوبه، إنه يعرف التاريخ ويعرف أنه لم يتم ارتكاب أي مخالفات، لماذا لا يستطيع برشلونة ومدريد الجلوس لتناول الطعام أو تناول وجبة خفيفة أو في المدرجات؟ لو كنت رئيساً للبارسا لذهبت إلى مدريد".

واختتم جاسبارت: "لقد فعلت ذلك بعد لحظات صعبة للغاية رغم أنني لم أحب ذلك، هذا جزء من الموقف لكن الأهم هو النتيجة وأن نفوز، هناك منافسون رياضيون وأعداء تاريخيون مقبولون في مدريد، كما نعلم بالفعل ما حدث مع فيجو طوال حياتنا، أنا لا أحب أن يكون لدي أعداء ولكن في اليوم الذي لن يكون لدينا فيه".