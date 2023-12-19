"لا ينسى فضل برشلونة".. جوارديولا يقتسم إنجاز الموسم مع تشافي وصديقه

جائزة كتالونية تقبل القسمة على ثلاثة!

قدم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، لفتة طيبة تجاه لاعبه السابق تشافي هيرنانديز والذي يتولى مهمة قيادة البلوجرانا في الوقت الحالي.

وحصد جوارديولا جائزة أفضل مدرب كتالوني في عام 2023، بعد موسمه الرائعة رفقة الفريق السماوي الذي توج خلاله بالثلاثية التاريخية دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي الممتاز.

إلا أن المدرب الإسباني خرج بتصريح استثنائي بعد إعلان فوزه بالجائزة، قائلًا: "أريد أن أتقاسم هذه الجائزة مع تشافي وجارسيا بيمنتا (مدرب فريق برشلونة ب) للموسم الرائع الذي قدموه، كذلك المدينة، أريد أن أقدر العمل الذي تقوم به كرة القدم الكتالونية".

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ويعد جوارديولا أحد العلامات التدريبية البارزة في تاريخ برشلونة، حيث قاد الجيل الذهبي للفريق لتحقيق 14 بطولة خلال الفترة من 2008 وحتى 2012.

وفاز بيب من البلوجرانا، ببطولات الدوري الإسباني (3 مرات)، كأس السوبر الإسباني (3 مرات)، كأس إسبانيا (مرتين).

أما على الصعيد الأوروبي، حقق جوارديولا لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، بالإضافة إلى بطولتي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين أيضًا.