"رفض الانضمام للمنتخب ولن نرغمه على شيء!" .. إبراهيم حسن يورط محمد صلاح مع جمهور مصر

مدير منتخب مصر يكشف كواليس استبعاد صلاح من معسكر مارس..

في فترة توتر بالأساس بين محمد صلاح؛ قائد منتخب مصر ومحترف ليفربول الإنجليزي، وجماهير بلاده، زاد إبراهيم حسن؛ مدير منتخب الفراعنة، من هذا التوتر بما كشفه خلال مؤتمره الصحفي اليوم الأحد.

إبراهيم حسن وشقيقه "حسام"؛ المدير الفني للفراعنة، عقدا مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للكشف عن قائمة أول معسكر لهما، الذي ينطلق في 13 من مارس الجاري، بعد توليهما المسؤولية رسميًا خلفًا للجهاز المقال بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

لكن تلك القائمة شهدت استبعاد صلاح، رغم اكتمال شفائه من الإصابة، ومشاركته مع فريقه في المباراة الأخيرة أمام سبارتا براج التشيكي، لمدة ربع ساعة ضمن ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

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جدل استبعاد قائد الفراعنة حسمه إبراهيم حسن، مؤكدًا أن اللاعب هو من طلب عدم الانضمام، إذ أوضح: "لم نقم باستبعاد صلاح، هناك فارق، لقد قمنا باستبعاده بناءً على طلبه شخصيًا، قام بإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة وطلب عدم الانضمام خلال تلك الفترة، بداعي الإصابة والتدرج مع ليفربول بدنيًا، هذا هو تفكيره وتفكير ناديه، لذا نحن كجهاز فني لا يمكننا استدعاء أحد رغمًا عنه!".

وأضاف: "بالنسبة لنا كنا نتمنى وجوده، فهو قيمة كبيرة وقائد المنتخب، ووجوده مهم نفسيًا معنا كجهاز جديد، كنا نريد أن نبدأ أول معسكر لنا بقوة في وجود الجميع، لأن ذلك ينعكس على الفريق ككل وعلى الجماهير كذلك، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نقف عائقًا أمام مستقبله، وأؤكد من جديد ما حدث تم بناءه على طلبه، ونتمنى أن يكون موجودًا معنا في المباريات الرسمية".

يذكر أن الجمهور المصري غاضب بالأساس من صلاح في ظل مغادرته لمعسكر الفراعنة خلال كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 قبل انتهاء البطولة، بداعي تلقي العلاج في ليفربول، بعدما تعرض للإصابة في الجولة الثانية من دور المجموعات.