“لا يمكن أن نقول لا”.. مورينيو يوضح شروط ضم نجم ريال مدريد!

شرط مورينيو للتعاقد مع نجم ريال مدريد...

وضع جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لنادي فنربخشة التركي، شرطًا للتعاقد مع أردا جولر، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان جولر، قد انضم إلى ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فنربخشة، ولكن الإصابات عطلت مسيرة اللاعب الشاب في فترته الأولى مع الميرينجي، وبعد عودته لم يجد لنفسه مقعدًا أساسيًا في صفوف الفريق.

وكان جولر صاحب الـ 19 عامًا، قد ارتبط بالرحيل عن صفوف الميرينجي، على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي، ومع انضمام مورينيو إلى فنربخشة، ازدادت التكهنات باحتمالية عودة اللاعب لفريقه القديم.

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وبهذا الصدد كشف مورينيو، عن شرطه لضم جولر، وقال في تصريحات صحفية: "إذا أراد جولر العودة إلى فنربخشة، فلماذا نرفض؟".

وأتبع البرتغالي حديثه وقال: "إذا كان يحب فنربخشة، وسينضم إلى الفريق على سبيل الإعارة ويتحمل ريال مدريد 75% من راتبه، فلا يمكن أن نقول لا للصفقة".