"لا يمكن التشكيك أبدًا في ميسي"

تصريحات هامة..

رفض فيكتور فالديز، حارس مرمى برشلونة السابق، التشكيك في سلوك زميله ليونيل ميسي وموقفه من النادي الكتالوني، متنبئًا بأن ينفجر البرغوث الموسم المقبل مع البلوجرانا.

وكان ميسي قد أكد استمراره في برشلونة الأسبوع الماضي رغمًا عن أنفه لرغبته في تجنب معركة قانونية مع النادي الذي يدين له بالفضل في كل شيء.

البرغوث عاد مرة أخرى إلى تدريبات البرسا هذا الأسبوع، ودعم فالديز موقفه وأكد أن كل ما حدث سيصير من الماضي خلال فترة وجيزة.

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فالديز في تصريحات صحفية قال "لقد عانيت خلال تلك الفترة بسبب ما حدث. كان ليو معي منذ أن وصل إلى الفريق الأول ولطالما كانت لديّ علاقة قوية معه".

كما أضاف "لقد عانيت لأنه لا يمكن التشكيك أبدًا في سلوك وموقف ليو ولا في صفاته وجودته، لقد تأذيت من التعليقات ولكننا نعلم أن هذا موجود في كرة القدم".

وتابع "أنا سعيد جدًا لأن برشلونة تمكن من الاحتفاظ بميسي، وآمل أن يتمكن من تقديم الكثير من اللحظات السعيدة لهم".

وأتم "أعتقد أنه سيكون موسمًا جيدًا بالنسبة لميسي، سنرى ليو الذي يمكنه إظهار قدراته، من المضمون أن يكون حاسمًا في كل مباراة وهو الشيء الأكثر أهمية".

يذكر أن برشلونة سوف يفتتح موسمه الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة فياريال في 27 سبتمبر الحالي في كامب نو، بأول مباراة رسمية للمدرب الجديد رونالد كومان.