لا يُمكن الاستغناء عنه.. مودريتش يُصبح أكثر لاعب خوضاً للمباريات مع منتخب كرواتيا

مودرييتش عادل رقم داريجو سيرنا سابقاً

بعد مشاركته أمام منتخب قبرص ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022، أصبح لوكا مودريتش أكثر لاعب خوضاً للمباريات مع منتخب كرواتيا برصيد 136 مباراة.

وكان قائد المنتخب عادل أمام سلوفينيا رقم المدافع داريجو سيرنا بـ135 مباراة دولية.

مسيرة دولية متميّزة

منذ مشاركته الأولى مع منتخب كرواتيا عام 2006 خاض مودريتش 135 لقاءً من ضمنهم 3 بطولات كأس عالم و3 بطولات أمم أوروبا مسجلاً 16 هدفاً.

وصل مودريتش لقمة عطائه مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 عندما ساهم بتأهل منتخب بلاده الى نهائي البطولة قبل ان تخسر كرواتيا أمام فرنسا بنتيجة 4-2.

حصد مودريتش على إثر بطولة كأس العالم 2018 لقب أفضل لاعب في البطولة تليها جائزة الكرة الذهبية.

لاعب لا يُمكن الاستغناء عنه هذا الموسم

رغم وصوله الى عامه الـ35 إلا أن لوكا مودريتش ما زال يُبرهن أنه "قطعة أساسية" في رقعة زين الدين زيدان هذا الموسم، إذ شارك الكرواتي في 36 مباراة منها 31 مباراة بصفة أساسية.

وكان مودريتش قال بعد تأهل فريقه أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا: "أبلغ 35 من العمر لكني أشعر أني ما زلت بعمر الـ27، طالما أستطيع تقديم مستوى جيد سأستمر بالعطاء"