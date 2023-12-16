"لا يمكننا رفض مبابي ولكن لا أريد ضمه على حساب خوسيلو"

رأي غريب وغير متوقع

الجميع في ريال مدريد يريد التعاقد مع كيليان مبابي، ولكن دينيس تشيريشيف جناح الفريق الإسباني السابق لا يريد حدوث ذلك على حساب خوسيلو.

عقد مبابي مع باريس ينتهي في يونيو 2024 ولم يجدد حتى الآن وسط تكهنات مستمرة حول توقيعه لريال بالمجان، وهو الأمر الذي تحدث عنه تشيريشيف لصحيفة "as" الإسبانية قبل المواجهة المرتقبة بين فريقيه السابقين وهما ريال وفياريال.

وقال الجناح الروسي مازحًا:"من الصعب أن نقول لا لمبابي، ولكن لو سيحل محل خوسيلو الذي لعبت معه لمدة عامين في كاستيا، فمن الأفضل ألا يحدث ذلك لو سيأخذ مكانه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أنا معجب جدًا بخوسيلو وأريده أن يستمر مع ريال مدريد لتسجيل المزيد من الأهداف".

وعن رأيه في تألق جود بيلينجهام:"هو مثل الظاهرة، يأكل الجميع منذ وصوله ويلعب بحماس شديد ومن الممكن أن يصبح هداف الدوري الإسباني".

عمله مع فابيو كابيلو في روسيا وجوزيه مورينيو مع ريال مدريد:"من الصعب تفضيل أحدهما على الآخر، ولكنهما يضغطان عليك لإجبارك على التركيز في أرض الملعب، أدائي معهما كان أفضل مما قدمته مع بعض المدربين الآخرين الأكثر ليونة".

يذكر أن تشيريشيف البالغ من العمر 32 سنة تخرج من أكاديمية ريال في 2013 ولعب مع الفريق الأول لبعض الفترات، والآن يلعب مع نادي فينيسيا الإيطالي منذ 2022.