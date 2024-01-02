"لا يمكنكم إغرائي!" .. نجم درجة ثالثة في إنجلترا يخاطب السعودية بـ"رسالة ساخرة" بعد تجديد عقده

السخرية تسيطر على صفقة "درجة ثالثة"

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حتى من ينشطون في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي أصبحوا يستخدمون اسم "دوري روشن السعودي"، ويزعمون محاولات ضمهم بطريقة ساخرة.

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الحديث هنا عن بول مولين وإليوت لي؛ ثنائي فريق ريكسهام، الذي جدد عقده مع ناديه مؤخرًا ليستمر معه حتى عام 2027.

إليوت أعرب عن سعادته بهذه الخطوة، فقال للصحفيين: "أنا في قمة سعادتي، أريد أن أصنع المزيد من الذكريات هنا"، ليقاطعه مولين بمزحة عن السعودية.

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مولين؛ هداف دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 47 هدفًا، رد بطريقة ساخرة: "حتى السعوديون لا يستطيعون إغراءنا!"، متبادلًا الضحكات مع زميله.

يذكر أن ريكسهام يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة مع مرور 25 جولة من المسابقة التي تمتد لـ46 جولة.

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