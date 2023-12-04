"لا يليق بمكانة الزعيم" .. لاعب الهلال يتعرض للسخرية ومطالب بطرده بسبب جسمه

هجوم عنيف على لاعب الهلال بعد مباراة نساجي

تعرض أحد لاعبي نادي الهلال السعودي، لـ"سخرية" قاسية؛ بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نساجي الإيراني، مساء اليوم الإثنين.

الهلال فاز (2-1) على نساجي، بملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة "الأخيرة" من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الجماهير الهلالية سخرت من جسم حبيب الوطيان، حارس مرمى الفريق الأول، الذي دخل في بداية الشوط الثاني أمام نساجي، بدلًا من النجم المغربي ياسين بونو "المصاب".

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وطالب عشاق الزعيم، بـ"مخالصة" الوطيان فورًا؛ معتبرين أنه لا يليق بعملاق آسيا، أن يضم لاعب في صفوفه، بمثل هذا الوزن الزائد؛ حتى ولو كان الحارس الثالث في القائمة.

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي حامد القرني، على أن الإدارة الهلالية، قد تقوم بإعارة الوطيان، في الميركاتو الشتوي القادم؛ بعد انضمام الحارس محمد الربيعي، إلى الفريق الأول رسميًا، قادمًا من صفوف الأهلي.

جدير بالذكر أن الهلال، تعاقد مع حبيب الوطيان في صيف 2020، قادمًا من نادي الفتح؛ قبل أن يعيره لمدة 6 أشهر فقط، إلى فريق الحزم، في الفترة من يناير إلى يونيو 2022.