"لا يليق ما فعلوه في بلد الحرمين" .. استياء سعودي من جمهور الزمالك!

الفارس الأبيض حقق الانتصار، لكنه أثار الجدل والغضب في السعودية

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مع أول مباراة للزمالك المصري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، تسبب جمهوره في حالة استياء في البلد المستضيف "السعودية"، ومطالب بتدخل الاتحاد العربي لكرة القدم ، لاتخاذ إجراءات رادعة.

الفارس الأبيض كان قد افتتح مشواره في البطولة العربية بفوز كبير أمام الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، ضمن المجموعة الثالثة.

لكن أثناء المباراة، هتف الجمهور الزملكاوي ضد لاعبه السابق إمام عاشور، الذي انضم مؤخرًا للغريم التقليدي الأهلي، لكن الهتافات حملت كلمات خادشة للحياء بشكل كبير، وهو ما تسبب في غضب السعوديين.

الحساب الاتحادي الجماهيري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب غاضبًا: "هذه الألفاظ الخادشة للحياء ما تقال في بلد الحرمين .. يجب على الاتحاد العربي والمسؤولين اتخاذ القرار اللازم ومنع تكرارها .. أقسم بالله عيييييب!"، فيما علق حساب آخر "ابو انفنيتي": "بعض جمهور الزمالك في مباراتهم أمس في البطولة العربية يرددون أهازيج خادشة للحياء وضد مسلمين وبكل وقاحة، الألفاظ هذي غير مقبولة في مدرجات السعودية، وأتمنى من التنظيم والمسؤولين بتلفتون لهم وأي أهزوجة تصدر مرة ثانية".

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يذكر أن الزمالك يتصدر مجموعته في كأس الملك سلمان برصيد ثلاث نقاط، يليه الشباب والنصر السعوديان بنقطة وحيدة لكل منهما، فيما يتذيل الاتحاد المنستيري الترتيب دون أي نقاط.

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