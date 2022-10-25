لا يكترث لبرشلونة؟ مولر ضاحكًا: ليفاندوفسكي.. نحن قادمون!

أحمد مجديأحمد مجدي|
Muller-Lewy-Bayern-BarcaGetty/GOAL
دوري أبطال أوروبابرشلونةبايرن ميونخروبرت ليفاندوفسكيتوماس مولر

الدولي الألماني كابوس برشلونة

يبدو أن الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ لا يولي مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا أهمية كبيرة وهذا ما يتضح من خلال الحالة التي بدا عليها وهو في طريقه للطائرة التي تقل الفريق لبرشلونة.

مولر خرج في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه بابتسامة عريضة يراها جماهير برشلونة الآن ككابوس بعد أن اعتاد الألماني الدولي هز شباك تير شتيجن واقترنت بإخفاقات عديدة سابقة للبلوجرانا أمام العملاق الألماني.

ثم وجه مولر حديثه لزميله السابق في بايرن ميونخ وهداف برشلونة الحالي روبرت ليفاندوفسكي قائلًا: "ليفي (ليفاندوفسكي) نحن قادمون!" قبل أن يبدأ في سلسلة من المزاح والضحك مع زملائه في الفريق وأولهم كان النجم الصاعد بسرعة الصاروخ، جمال موسيالا.

برشلونة يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز ولا شيء آخر بل إن الفوز قد لا يكفيه إذا نجح إنتر ميلان في عبور عقبة فيكتوريا بلزن السهلة وحقق النقاط الثلاثة ليحسم مصيره بيديه دون انتظار الجولة الأخيرة.

ويبدو ليفاندوفسكي على وجه التحديد راغبًا في الانتقام من بايرن ميونخ كما أفاد مدربه تشافي هيرنانديز، وهو الذي خرج في ماراثون طويل من الفريق البافاري منتقلًا إلى برشلونة الصيف المنصرم.

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