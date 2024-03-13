"لا يقبل الإهانة" .. مفاجأة عن إصرار سعود عبدالحميد مغادرة "جدة" بأكملها وليس الاتحاد فقط

الأهلي حاول ضمه بعرض ضخم، لكنه صمم على مغادرة المدينة بأكملها!

SHAHID

كشف وليد الشهري؛ المرشح السابق لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، عن كواليس جديدة بشأن مغادرة الظهير الأيمن سعود عبد الحميد النادي الجداوي نحو الهلال، نافيًا بطريقة غير مباشرة مزاعم حامد البلوي؛ الرئيس التنفيذي السابق لفريق الكرة بالعميد.

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الظهير الدولي غادر العميد في شتاء 2022، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، ورفض التجديد، ليظفر الزعيم بخدماته، ويصبح لاعبًا أساسيًا في صفوفه.

وفي حلقة برنامج "أكشن مع وليد" أول أمس الثلاثاء، ادعى البلوي أن سعود رفض نهائيًا البقاء في الاتحاد، رغم توفير 50% من مقدم عقده الجديد"، وهو ما كذبه الناقد الرياضي عبدالله فلاته، موضحًا أن اللاعب تم طرده من أحد المعسكرات، وهو ما دفعه للرحيل.

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لكن الشهري لديه رواية ثالثة، إذ أكد أن عبدالحميد عاشق ومتيم بالاتحاد، لكنه قرر مغادرة مدينة جدة بأكملها، لأسباب لم يفصح عنها.

وكتب الشهري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سعود عبدالحميد محب وعاشق للاتحاد، سبق وأن زارني وتحدث معي في أمور لا داعي لذكرها، وليعلم الجميع أن الأهلي كان جاهزًا لتقديم عرض أكبر من عرض الاتحاد والهلال، لكنه فضل مغادرة جدة لأسباب".

وأضاف: "سعود لم يكن لاعب للاتحاد وحسب، بل متيم وعاشق وهائم في حب الاتحاد، وفوق كل ذلك رجل يفوق عمره كرامة وشموخ، لا يقبل الإهانة والإساءة والتجريح".

يذكر أن سعود قاد الزعيم أول أمس الثلاثاء، للإطاحة بالاتحاد من دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا بعد الفوز عليه برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

SHAHID