لا يفكر في المال .. تضحية ماتيو أليماني الضخمة من أجل العودة لبرشلونة

عاد مدير الكرة الإسباني، ماتيو أليماني إلى نادي برشلونة مرة أخرى، بعد قراره بالذهاب إلى إنجلترا في نهاية الموسم.
وأعلن أليماني عن إقترابه من التعاقد مع نادي أستون فيلا، دون توضيح أسباب رحيله عن برشلونة.
ووفقًا للصحيفة الإسبانية، "Mundo Deportivo"، طلب ماتيو أليماني البقاء ببرشلونة، بعد حديث مع الرئيس جوان لابورتا.
وأكدت الصحيفة أن الحديث كان بشكل ودي بين الطرفين، فلم يعترض لابورتا على قرار أليماني في حال الرحيل أو البقاء.
كما ذكرت أن لابورتا أخبر أليماني، بعدم قدرة النادي على دفع راتب أكبر من المتفق عليه من قبل، لكن مدير الكرة أراد توضيح أنه لا يريد المزيد ولا حتى تجديد عقده. وعلم أليماني أن مشروع أستون فيلا الجديد ضخمًا، يشبه مانشستر سيتي، لكن عند وصوله وجده غير ذلك، مما أدى لتراجعه عن قراره.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- خماسية ميلان ورباعية مانشستر سيتي | أكبر هزائم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
- المطرود ومثير الأزمات .. من الأنسب لخلافة موسيماني في الأهلي؟
- تشكيل Chat GPT التاريخي لبرشلونة.. نجم ريال مدريد ومدربان وأسطورة غريبة
- هل ينضم لهم لياو؟ صادم برشلونة وهاري كين ونجوم ندموا على رفض الكبار
- عبقرية جوارديولا تشل ريال مدريد .. وطريق مانشستر سيتي مفتوح نحو الثلاثية