"لا يغُركم الفوز على الفيصلي .. الاتحاد تحول من فريق بطل إلى مزرعة فلاحين"

العميد هزم الفيصلي برباعية نظيفة في كأس خادم الحرمين الشريفين

قلل الإعلامي محمد البكيري من فوز الاتحاد على الفيصلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مطالبًا الجمهور بعدم الانخداع به.

العميد صعد إلى نصف نهائي كأس الملك بفوزه المقنع على الفيصلي 4-0 في ملعب الملز بالرياض مساء اليوم الإثنين، ورغم ذلك الانتصار الكبير إلا أن الإعلامي المخضرم توقع العودة للنتائج السلبية مستقبلًا وأعاد الفضل في الفوز للاعبين وحدهم وعلى رأسهم أحمد حجازي.

المدافع المصري عاد للعب مع الاتحاد محليًا بعد غيابه منذ بداية الموسم الجاري للإصابة، وقد نجح في إحراز هدفين وتقديم أداء ممتاز في الدفاع.

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البكيري كتب عبر منصة إكس "بعد تحول الاتحاد من فريق بطل إلى مزرعة فريق فلاحين في ظرف شهور !! نتيجة الليلة لا تغركم. هي فقط ذات قيمة معنوية لا أكثر يُشكر عليها اللاعبون بقيادة الحاجز حجازي، وأعانهم الله وجماهيرهم على عبء تحمل أخطاء الغشيم اللي راكبين معاه".

يُشار إلى أن أندية الخليج والهلال والنصر سبق وحجزت مقاعدها في المربع الذهبي لكأس الملك.