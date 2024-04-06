يحب كرة القدم ويعشق هذا النادي حتى لو أنكر

سيكون فيليب السادس ملك إسبانيا موجودًا كالعادة في نهائي بطولة "كوبا ديل ري" من أجل تسليم كأس البطولة للفائز من أتلتيك بيلباو وريال مايوركا اليوم على ملعب "لا كارتوخا".

يشتهر فيليب السادس بحبه لكرة القدم، برهن على ذلك في مناسبات عديدة بالكرة الإسبانية منها هدف أندريس إنييستا الشهير في نهائي كأس العالم 2010.

صحيفة "آس" الإسبانية تحدثت عن ميول الملك التشجيعية في كرة القدم، فهو مشجع كبير لنادي أتلتيكو مدريد، النادي الثاني في العاصمة مدريد خلف الريال.

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كان قد ظهر هذا الحب في أوقات سابقة، حين حضر من المدرجات لحظات تاريخية لأتلتيكو مدريد منها نهائيا دوري الأبطال أمام ريال مدريد، وكذلك نهائيا الدوري الأوروبي في هامبورج وليون قبل أن يصير ملكًا، وظهرت بوضوح احتفالاته الصاخبة بعد هدف دييجو فورلان في الوقت الإضافي ضد فولهام والذي أدى إلى حصول الروخيبلانكوس على لقب الدوري الأوروبي في 2010.

وكان صحفيون إسبان قد سألوا الملك فيليب السادس من قبل عن مسألة انتمائه لأتلتيكو مدريد فأجابهم بالنفي، رعم وضوح هذه الميول التشجيعية.

من سوء حظ الملك فيليب السادس هذه المرة أن أتلتيكو مدريد لن يكون طرفًا في النهائي، بعد أن أقصاه أتلتيك بيلباو عن جدارة من نصف النهائي.