"لا يزال ظلًا لكريستيانو رونالدو" .. زيدان يُهاجم ساديو ماني بشراسة!

النجم السابق يُحلل أداء السنغالي مع النصر

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تعرض ساديو ماني نجم النصر لانتقاد شرس يخص مستواه مع الفريق السعودي، حتى أنه وصف بأنه لايزال ظلًا للنجم الأسطوري وزميله في هجوم العالمي كريستيانو رونالدو.

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ماني ورونالدو يلعبان حاليًا في النصر، ورغم تواضع النتائج وخروج الفريق المتتالي من البطولات إلا أنهما يُقدمان موسمًا جيدًا جدًا، إذ سجل الأول 12 هدفًا فيما يتصدر الثاني قائمة الهدافين بـ29 هدفًا.

النجم المصري السابق، محمد زيدان، وصف مستوى ماني مع النصر بالمتدهور وقد برر ذلك بطريقة لعب الفريق التي لا تخدمه أبدًا، مقارنًا وضعه بذلك السابق مع ليفربول.

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إذ قال لقناة العربية "ماني كان رائعًا مع ليفربول لكن مستواه الفني تراجع وبدأت مأساته حين انتقل إلى بايرن ميونخ ثم النصر، ورغم تحسنه مع الفريق السعودي إلا أنه لا يُقارن أبدًا بنسخته مع الفريق الإنجليزي. هو أفضل مما كان في ألمانيا لكنه مازال أقل مما كان مع ليفربول ومما هو مع منتخب السنغال، أعتقد أنه لايزال ظلًا لكريستيانو رونالدو".

تابع "طريقة لعب النصر لا تخدمه كثيرًا لأنها تعتمد تمامًا على رونالدو وليس كما كان الوضع مع ليفربول، حيث كان اللاعب جناح مهاجم يتقاسم الأدوار الهجومية مع صلاح".

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