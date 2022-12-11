لا يريد تكرار ثلاثية 2018 وانعزل عن العائلة .. ميسي يحصن نفسه من غدر كرواتيا!

ليونيل ميسي يرى أن المباراة ضد كرواتيا ستكون الأصعب.

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد التانجو يدرك جيدًا مدى صعوبة المواجهة المقبلة لفريقه ضد كرواتيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النجم الأرجنتيني يأبى حتى أن يضع في رأسه تكرار سيناريو المواجهة السابقة في 2018 بين الفريقين.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي يستعد بشكل خاص للغاية لتلك المواجهة على المستوى الفني والبدني والنفسي في ظل أهميتها الكبيرة.

وبحسب ما ذكرت فقد قابل ليونيل عائلته لفترة وجيزة بعد مواجهة هولندا الصعبة قبل أن ينعزل عنهم تمامًا حاله كحال بقية الفريق.

جدير بالذكر أن الفائز من تلك المواجهة بين الأرجنتين وكرواتيا سيلعب أمام الفائز من مباراة فرنسا والمغرب في اللقاء النهائي.