لا يرحل ولو من أجل رونالدو! .. بيتي مارتينيز من حفظ ماء وجه النصر

العائد بعد شفائه من التهاب التامور ينقذ جارسيا في ديربي الرياض

بعد غياب أربعة أشهر عن الملاعب، عاد الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ لاعب وسط النصر السعودي، للظهور في ديربي الرياض أمس الإثنين.

Shahid

الأرجنتيني أعلن في سبتمبر الماضي عن معاناته من التهاب التامور "الغشاء المحيط بالقلب"، ليشارك لأول مرة في مباراة رسمية مع العالمي، ويقود تعادل فريقه أمام الزعيم بالأمس بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

بيتي نزل مع بداية الشوط الثاني بدلًا من علي الحسن، ليقلب المباراة رأسًا على عقب، بعدما كانت الكفة تميل لصالح الزعيم، نجح العالمي في حصر ضيفه في وسط ملعبه وشكل خطورة كبيرة على مرماه لولا تألق الحارس عبد الله المعيوف.

خلق صاحب الـ29 عامًا مثلث رعب مع الثنائي أندرسون تاليسكا وجيسلان كونان، ساهم في عودة الفريق من التأخر بهدف، لنقطة التعادل بهدفين.

ما قدمه بيتي في أول مباراة له في الموسم، دفع الجمهور لمطالبة إدارة النادي بعدم التفريط به في يناير المقبل، خاصةً في التقارير التي أكدت رحيله رفقة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، من أجل التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن ورغم أن رحيله ارتبط بالدون إلا أن ذلك لم يمنع جمهور العالمي من تحذير إدارة النادي تحذيرًا شديد اللهجة من التفريط في الأرجنتيني.

فماذا قدم بيتي مارتينيز أمام الهلال؟

رقميًا قد تكون الأرقام ظالمة لما أحدثه اللاعب بأرض الملعب، لكن دعونا نستعرض ما قدمه لعشاق الأرقام، وإن كانت قد أثبتت فشلها في تقييم اللاعبين في كل مرة..

خلال 45 دقيقة فقط، سدد بيتي ثلاث تسديدات على مرمى الزعيم، جميعها بين القوائم الثلاث، وخلق فرصة هدف محقق لزملائه، لكن لم تُترجم إلى هدف.

فيما نجح بنسبة 25% في المواجهات الثنائية، وبنسبة 20 في دقة العرضيات، ووصلت دقة تمريراته لـ75%.