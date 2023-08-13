لا يخشون ميسي .. منافس إنتر ميامي يوجه رسالة شديدة اللهجة للبرغوث!

رسالة شديدة اللهجة لميسي قبل مباراته القادمة...

أرسل جيم كيرتن، المدير الفني لنادي فيلاديلفيا يونيون، رسالة شديدة اللهجة إلى ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

ويستعد فيلاديلفيا، لاستضافة إنتر ميامي، فجر الأربعاء، على ملعب سوبارو بارك، في نصف نهائي بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

وقال كيرتن في تصريحات صحفية: "نتطلع إلى استضافة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على ملعبنا، بكل تأكيد ستكون هي المباراة أكثر المباريات حضورًا للجماهير".

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وتابع: "أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة، نحن نتحدث عن أفضل لاعب في التاريخ، أعلن أن جماهيرنا ستحضر وتكون سلاحنا في المباراة".

وأضاف: "سيكون شرفًا لنا أن نلعب أمام ميسي، ولكن بمجرد إطلاق صافرة بداية المباراة، سيبذل لاعبي فريقنا قصارى جهدهم، لا يهم من يلعب ميسي، أو بوسكيتس، أو غيرهم".

وأتم تصريحاته قائلًا: "علينا فقط أن نلعب بأسلوبنا ونؤمن بأنفسنا، لن نخشى ميسي سنكون شجعان، نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا ولكننا نتطلع إلى هذا التحدي".