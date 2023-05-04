"لا يحق له" .. علي سعيد الكعبي يبعث برسالة مؤثرة إلى الأهلي عقب العودة إلى دوري "روشن"

أحمد رفعت
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ali saeed al kaabi - al ahliGoal AR
الأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديدوري روشن السعودي

المعلق الإماراتي ورسالة مؤثرة إلى الأهلي بعد صعوده

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حرص المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، على توجيه رسالة مؤثرة إلى النادي الأهلي، بعد صعوده إلى دوري روشن للمحترفين، والعودة له مجددًا.

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ونجح الأهلي في العودة إلى دوري روشن، بعد هبوطه الموسم الماضي، بعد الفوز على هجر بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 30 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ووجه الكعبي رسالة إلى الأهلي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عبر فيها عن سعادته بعودة الأهلي مرة أخرى إلى دوري المحترفين السعودي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الكيانات الكبيرة المؤثرة لا يحق لها الابتعاد عن مكانها الطبيعي، وحدهم عشاق هذه الأندية يعرفون معنى جرح الغياب والشوق الجارف للعودة، مبروك لأهلي جدة وجماهيره عودة في وقتها".

ويتصدر الأهلي ترتيب دوري يلو حاليًا برصيد 65 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأخدود صاحب المركز الثاني، حيث يتبقى أمام الراقي 4 مباريات لإنهاء الدوري.

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