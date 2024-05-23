"لا يحق لهم الرفض" .. مسؤول يصدم الشباب ويعلق على استضافة النصر لـ"تتويج الهلال"

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أكد المحلل الرياضي أحمد علام، نائب رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري الدرجة الأولى، أنه ليس من حق نادي الشباب، رفض استضافة مراسم تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي، على ملعبه، حال قبول إقامة مباراة الطائي.

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وأعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن إقامة حفل تتويج الهلال بلقب بطل دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا، في التاسعة مساء الغد، بالتنسيق مع إدارة النادي؛ نظرًا لتعذر إقامة مباراة الهلال والطائي في ذات الملعب، ونقلها لملعب نادي الشباب، اليوم.

وقال علام، عبر برنامج "رياضة سكوب"، "طالما أعطى الشباب موافقته على إقامة مباراة الهلال والطائي، على ملعبه، فيجب أن تكون الموافقة تامة وواضحة، ولا يحق له رفض استضافة مراسم تتويج الهلال، وهذا الأمر سيعكس التناغم بين إدارتي الشباب والهلال، كان من الأفضل الموافقة وعدم الدخول في مهاترات، والأمر لا يحمل أي تقليل للشباب، هو فريق عريق وتتويج الهلال ظرف استثنائي".

ووجه الإعلامي مسفر الخثعمي، سؤالًا بشأن إمكانية إقامة حفل تتويج الهلال، على ملعب النصر (الأول بارك)، ليرد علام قائلًا "الأمر ليس فيه إشكالية، ولكن قد يكون صعبًا بحكم التنافس الكبير والعلاقة الجماهيرية متوترة، ولكن ما أعتقد أن العلاقة بين الشباب والهلال تجعل من الأمر مشكلة".

وقال الخثعمي إن الشباب لم يوافق على إقامة مباراة الهلال والطائي على ملعبه، ليرد علام قائلًا "إذا كان ملعب الشباب تابعًا لوزارة الرياضة، فمن حق الوزارة نقل المباراة واستخدام صلاحياتها بدون موافقة الشباب، لأنه ظرف طارئ، وليس من حق النادي الرفض".

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وحسم الهلال فوزه بلقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بعد تزعم صدارة المسابقة، برصيد 90 نقطة من 32 مباراة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

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