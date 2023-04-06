"لا يحب المترجمين" .. أسطورة فرنسا يستبعد فكرة تدريب زين الدين زيدان في إنجلترا

نجم فرنسا السابق يرى أن زيدان لا يحبذ تدريب أحد أندية إنجلترا في المستقبل القريب.

أغلق إيمانويل بوتي أسطورة منتخب فرنسا باب قيام زميله في الملاعب زين الدين زيدان بتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

ومع استمرار تشيلسي في البحث عن مدير فني جديد بعد إقالة جراهام بوتر، ورحيل أنطونيو كونتي عن توتنهام، فإن الناديين يبحثان عن مدرب جديد بالفعل، وزيدان من بين الأسماء المتداولة في الناديين.

لكن بوتي، وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، يرى أن افتقار زيدان إلى الحديث باللغة الإنجليزية سيمنعه من التدريب في "البريمييرليج".

وقال بوتي: "زيدان لن يأتي إلى الدوري الإنجليزي قطعًا، هل تعرف لماذا؟ لأنه لا يتحدث الإنجليزية".

وأضاف: "هذه هي الحقيقة، لأنني أعرف زيدان منذ زمن طويل والطريقة التي يدير بها اللاعبين، يحب أن يكون قريبًا جدًا منهم ويتحدث معهم دائمًا".

واختتم بوتي تصريحاته قائلًا: "لذا فهو يريد أن تكون الأولوية للتواصل، هذا مهم جدًا بالنسبة له، هو لا يريد شخصًا يترجم كل ما يقوله علنًا".