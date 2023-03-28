"لا يجب نسيان أحداث أبريل 2021 المؤسفة" .. هجوم جديد من ناصر الخليفي على "السوبر ليج"

رئيس باريس سان جيرمان يوجه انتقادًا جديدًا إلى "السوبر ليج"..

لم يفوت ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، فرصة إلقاء الكلمة الافتتاحية للجمعية العمومية لرابطة الأندية لشن الهجوم على بطولة "السوبر ليج".

وخلال كلمته، التي نقلت صحيفة "as" الإسبانية بعض أجزائها قال الخليفي: "بعد مفاوضات شاقة توصلنا إلى اتفاقيات تاريخية في كرة القدم العالمية ستوفر المزيد من الدخل للأندية الأوروبية، سواء أعضاء الرابطة أو غير أعضاء الرابطة، والأندية في جميع أنحاء العالم، كما أقول دائمًا، إذا عملنا معًا ووسعنا شراكاتنا، فإننا نستفيد جميعًا".

وأضاف: "فيما يخص علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فقد شهد تسويق مسابقات الأندية الأوروبية في إطار شراكتنا المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نموًا مذهلًا، مع مضاعفة الإيرادات في هولندا والولايات المتحدة وأماكن أخرى، إلى جانب العديد من النتائج الرائعة الأخرى".

الخليفي قرر تذكير الجميع بإنشاء السوبر ليج قائلًا: "نتذكر الأحداث المؤسفة التي وقعت في أبريل 2021، والتي يجب ألا ننساها، بعدها تغيرت علاقة رابطة الأندية الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمامًا في العامين الماضيين، اليوم العلاقة تقوم على الثقة والاحترام والمصلحة المشتركة، نتيجة لذلك، كلانا أقوى بكثير".

يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية شهد التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزيادة أرباح الأندية بنسبة 70% من المشاركة في البطولات التي ينظمها "فيفا"، مما يحقق استفادة هائلة لمئات الأندية حول العالم.