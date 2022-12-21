لا يثق في شخصية لاعبيه؟ .. تخوف غريب لجارسيا من مواجهة العدالة

العالمي يستضيف العدالة الليلة لحسم المتأهل لدور الثمانية من كأس الملك

يُعرف كأس خادم الحرمين الشريفين بمفاجآته دائمًا، لكن ليس هذا تحديدًا ما يقلق الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر، قبل مواجهة العدالة.

العالمي يستضيف العدالة، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 من الكأس، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر، بعد نقل المباراة، لعدم جاهزية ملعب مرسول بارك.

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Shahid

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن جارسيا رفض دخول لاعبيه في معسكر مغلق، عقب نهاية مران الأمس، إذ أعرب عن ثقته في التزام لاعبيه بالنوم المبكر، والحضور اليوم لمقر النادي في تمام الساعة 11 صباحًا، للاستعداد للمباراة.

لكن ما يقلق جارسيا وفقًا لـ"الرياضية" هو سيطرة حالة من البرود على لاعبيه في ظل إقامة المباراة على ملعب التدريب في النادي، إذ يخشى أن يخوضوا المباراة وكأنها مناورة تدريبية، وحذر المدرب الفرنسي لاعبيه، مؤكدًا أنه سيقوم بإخراج أي لاعب من الملعب، لاحظ عليه البرود في اللعب، مهما كان الوقت مبكرًا.

يذكر أن النصر وصل لدور ربع نهائي النسخة الماضية، قبل أن يودع بالهزيمة أمام الهلال 2-1، فيما لم يشارك العدالة في تلك النسخة.