لا يتوقف عن صناعة التاريخ .. ميسي يحطم رقم بيليه الأسطوري!

لا يتوقف ليونيل ميسي عن كتابة التاريخ، وهذه المرة حطم رقمًا ظل صامدًا لفترة طويلة باسم أسطورة البرازيل بيليه.

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تحطيم رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، كأكثر لاعب يسجل ويصنع أهدافًا في تاريخ كرة القدم.

ميسي تمكن مرة أخرى من صناعة التاريخ خلال فوز باريس سان جيرمان على مكابي بنتيجة 7-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء 25 أكتوبر، في الجولة الخامسة لمنافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23.

اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات سجل هدفين وصنع مثلهما، ليساهم بأربعة أهداف من أصل سبعة في فوز باريس سان جيرمان العريض.

وهذا يعني، وحسب موقع "one Football"، أن ميسي تمكن من الوصول إلى 1127 مساهمة، باحتساب التسجيل والصناعة مجتمعين، خلال مسيرته الأسطورية بالفعل.

وجاءت تمريرة الهدف السابع الحاسمة، التي قدمها ميسي إلى زميله كارلوس سولير، لتجعل الأرجنتيني يتفوق على بيليه، بعدما وصل "البرغوث" إلى 1127 مساهمة، بفارق مساهمة واحدة عن "الجوهرة السمراء".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ميسي أصبح أكبر لاعب يسجل هدفين ويصنع مثلهما في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.