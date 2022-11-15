لا يتوقف عن خطف أفراد طاقمه .. تشيلسي يضم مدير تعاقدات برايتون!

تشيلسي يعلن التعاقد مع فرد جديد من طاقم نادي برايتون، ليواصل استنساخ تجربة "النوارس".

واصل نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع أفراد من الطاقم الفني والإداري لنادي برايتون، وجاء الدور هذه المرة على بول وينستانلي مدير التعاقدات في "النوارس" الذي انضم رسميًا إلى "ستامفورد بريدج".

ومنذ سبتمبر الماضي، وتحديدًا مع إقالة الألماني توماس توخيل من تدريب تشيلسي، والفريق اللندني يتعاقد مع فرد تلو الآخر من طاقم برايتون، حيث كانت البداية بالتعاقد مع جراهام بوتر المدير الفني.

ومع المدير الفني، تعاقد تشيلسي مع مساعده، ومدرب الفريق الأول، ومدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى اللاعب مارك كوكوريلا، وأخيرًا مدير التعاقدات ومساعده.

برايتون أصدر بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للإعلان عن رحيل مدير التعاقدات جاء فيه: "بول وينستانلي رحل عن النادي ليتولى منصبًا جديدًا في تشيلسي، بعد أن اتفق الناديان على التعويض".

وحسب صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن تشيلسي حصل على الإذن للتفاوض مع وينستانلي الشهر الماضي، قبل أن يحصل على إجازة مدفوعة الأجر من برايتون بعد استقالته رسميًا قبل التوصل إلى اتفاق مع "البلوز".

ومن جانبه أصدر النادي اللندني بيانًا للكشف عن دور وينستانلي مع النادي، وجاء فيه: "يسعد تشيلسي الإعلان عن أن بول وينستانلي تم تعيين في منصب مدير المواهب العالمية والانتقالات".