لا يتوقف عن تحقيق الإنجازات.. نجم برشلونة يحصد رقمًا جديدًا مع إسبانيا قبل مواجهة كرواتيا

رقمًا تاريخيًا لنجم برشلونة وإسبانيا في اليورو...

حقق لامين يامال، لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني، رقمًا مميزًا مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، قبل المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا.

ويلعب المنتخب الإسباني، أمام نظيره الكرواتي في افتتاح مباريات الفريقين، ببطولة يورو 2024، على الملعب الأولمبي، مساء اليوم السبت.

ويشارك لامين يامال، في تشكيل منتخب بلاده الأساسية لمواجهة كرواتيا، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يشارك في بطولة اليورو، وهو بعمر الـ 16 عامًا و338 يومًا.

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وأنهى المنتخب الإسباني، شوط المباراة الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد بتوقيع ألفارو موراتا، ثم فابيان رويز، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سجل داني كارباخال الهدف الثالث.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، يتواجد بالمجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من إيطاليا، كرواتيا، ومنتخب ألبانيا، وسيكون على موعد مع مباراة نارية عندما يلعب أمام إيطاليا مساء الخميس المقبل.