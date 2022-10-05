لا يتوقف عن التسجيل .. أرقام متواضعة لهالاند رغم الثنائية!

ماكينة الأهداف النرويجية لا تتوقف عن التسجيل

شارك النجم النرويجي إرلينج براوت هالاند أساسيًا في فوز فريقه مانشستر سيتي على فريق كوبنهاجن في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكما هي العادة بالنسبة لماكينة الأهداف التي يمتلكها المدرب بيب جوارديولا، تمكن هالاند من تسجيل ثنائية جديدة بعد "الهاتريك" الذي وضعه من أيام في شباك مانشستر يونايتد.

الأمر الذي يجعلنا نتعرف معكم على أبرز ما قدمه النرويجي هالاند ضد كوبنهاجن من أرقام وإحصائيات في مواجهة الليلة.

ماذا قدم هالاند ضد كوبنهاجن؟

شارك هالاند لمدة 45 دقيقة وخرج مع بداية الشوط الثاني لحساب كول بالمر، واستطاع أن يسجل هدفين من خلال المدة القليلة التي تواجد فيها على أرض الملعب.

حيث وضع الهدف الأول في الدقيقة السابعة من صناعة جواو كانسيلو، وأضاف الهدف الثاني في شباك كوبنهاجن في الدقيقة 32.

ولمس هالاند الكرة 11 مرة فقط، ومرر 3 تمريرات فقط وجاءت نسبة وصولهم إلى 100%.

فيما سدد 4 كرات كلهم داخل الإطار، ودخل في صراعين في الهواء ونجح في الفوز فيهم والحصول على الكرة.

وبتسجيله لهدفين، يصل هالاند إلى هدفه رقم 28 من أصل 22 مباراة، بمعدل 1.27 هدف في المباراة، حيث يوجد 98 فريقًا لديهم معدل أهداف أسوأ من النجم النرويجي في البطولة القارية.

وبذلك، يتجاوز لويس سواريز الذي سجل 27 هدفًا من أصل 73 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

أرقام هالاند في المشاركة في اللعب لم تكن كبيرة، وهو الأمر الذي تحدث فيه مدربه جوارديولا من قبل وأوضح أنه لا يزال بحاجة للتطور، لكنه بلا شك ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل.

هل يساعد هالاند فريقه على تحقيق دوري الأبطال؟

حتى الآن، يسير النجم النرويجي بصورة رائعة للغاية في كافة البطولات التي يتواجد فيها مع فريق مانشستر سيتي.

ويظل هدف الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا هو الأول بالنسبة للمدرب جوارديولا الذي فشل في تحقيق تلك المنافسة خارج أسوار برشلونة.

وبالطبع يمكن لهالاند أن يساعد الفريق السماوي على الحصول على دوري الأبطال، حيث يستمر في التألق وتسجيل الأهداف دون توقف.