لا يتوقف حديثه عن كيليان مبابي .. رودريجو: عندما وصلت إلى ريال مدريد قالوا إن بول بوجبا قادم!

نجم ريال مدريد الشاب يتحدث عن احتمالية وصول مبابي إلى "سانتياجو برنابيو"..

يواصل البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني عطلته في بلاده، واستغل الأمر في الظهور في عدد من البرامج التلفزيونية، حيث علق خلال آخر ظهور له على احتمالية وصول كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى "سانتياجو برنابيو".

رودريجو سبق له الحديث من قبل عن فكرة انتقال مبابي إلى ريال مدريد، حيث أشاد بقدرات النجم الفرنسي، مؤكدًا أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم.

وخلال مقابلة مع قناة "سبورت تي في" البرازيلية، تحدث رودريجو عن تعزيزات ريال مدريد خلال الموسم المقبل، والتعاقدات التي قد تصل إلى الفريق.

وقال رودريجو: "النادي قام بتعاقدات جيدة، وتقوم الإدارة بعمل جيد يجمع خبرة النجوم المتواجدين بالفعل مع نجوم المستقبل الذين سيساعدون كثيرًا في الوقت الحالي".

وتطرق رودريجو إلى الحديث عن شائعات وصول مبابي قائلًا: "في ريال مدريد الأمر معقد للغاية، دائمًا هناك شائعات، مبابي يأتي إلينا في كل عام".

وأضاف: "هذا العام كانت هناك شائعات حول هاري كين، وعندما وصلت إلى مدريد كان هناك الكثير من الحديث عن بول بوجبا، لذلك ليس لدي أي معلومات".

واختتم رودريجو حديثه قائلًا: "ليس لدي أي معلومات عن مبابي ولكن علينا الانتظار، بالطبع آمل أن يأتي لأنه سيساعدنا كثيرًا، إنه نجم حقيقي، لكن في الحقيقة لا أحد يعرف شيئًا".