لا يتوقف أبدًا .. علي البليهي يستفز أندية الدوري السعودي بتصريح ناري

مدافع الهلال لا يتوقف أبدًا عن إثارة الجدل

لا يتوقف علي البليهي مدافع الهلال أبدًا عن إثارة الجدل، وآخر أفعاله كانت تحديه جميع أندية دوري روشن السعودي واستفزازهم بتصريح ناري عقب الفوز الساحق على الدحيل القطري.

الزعيم كان قد هزم الدحيل في قطر بنتيجة 7-0 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل لخوض النهائي للمرة الثانية على التوالي، حيث سيُواجه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

ذلك الإنجاز للهلال أتى عقب آخر حققه في المغرب، حين أنهى مشاركته في كأس العالم للأندية بالفوز على الوداد وفلامنجو والتأهل للنهائي حيث خسر أمام ريال مدريد 5-3 بعد مباراة مثيرة وقوية.

البليهي ظهر في مقطع فيديو عقب الفوز على الدحيل ووجه رسالة تحذير لأندية دوري روشن، قال فيها "كعبنا عالٍ في آسيا، أنهينا كأس العالم للأندية وأنهينا آسيا، آتون لكم آتون لكم".

يُشار إلى أن الهلال يتواجد رابعًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، فيما يتصدر النصر بـ43 نقطة ويليه الاتحاد بـ41 ثم الشباب بـ40 والثلاثي لعب 18 مباراة.