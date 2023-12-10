لا يتوقفوا عن الانتقاد .. هجوم جديد من ريال مدريد على الحكام!

ريال مدريد يهاجم التحكيم مرة أخرى...

واصل نادي ريال مدريد، هجومه وانتقاده على التحكيم في الدوري الإسباني، وهذه المرة جاء من القناة الرسمية للنادي، عقب التعادل مع ريال بيتيس.

وتعادل ريال مدريد، مع ريال بيتيس بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بينتو فيمارين.

ونشرت القناة الرسمية لنادي ريال مدريد، تقريرًا هاجمت فيه حكم مباراة الفريق أمام بيتيس، بسبب الاعتراض على القرارات، التي وبحسب التقرير أثرت في نتيجة اللقاء.

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الانتقاد الرئيسي لحكام المباراة، كان بسبب الغاء الهدف الذي سجله براهيم دياز، لوجود تسلل على رودريجو، مع نشر بعض اللقطات السابقة للحكم، لتشكك في صحة الخطوط التي رسمتها تقنية الفيديو.

كما جاء في التقرير أيضًا، انتقاد لقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للميرينجي، لوجود احتكاك مع رودريجو.