"لا يتبرع بالدم" .. فنانة مصرية تهاجم جمهور ميسي نصرةً لمبابي

مبابي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في نهائي مونديال قطر، لكنها لم تكن كافية لتتويج فرنسا باللقب

للتفريغ عن غضبها من خسارة منتخب فرنسا للقب كأس العالم قطر 2022، هاجمت الفنانة المصرية هنادي مهنا، جمهور نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، متعجبة من تشجيع بعض العرب له.

ليو توج الليلة بطلًا لكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز أمام الديوك في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

مهنا؛ التي تحمل والدتها الجنسية الفرنسية، سخرت من جمهور ميسي، موضحة أن الأخير يرسم الوشوم على جسده، في وقت يرفض به كيليان مبابي؛ نجم فرنسا، رسمها، كي لا يفسد دمه ويتمكن من التبرع به.

وكتبت هنادي، عبر خاصية "ستوي" على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مبابي لا يريد رسم الوشم، لأنه يتبرع بالدم، وأنتم تشجعوا ميسي؟، يا لها من مزحة".

يذكر أن آخر تتويج لفرنسا بكأس العالم كان في عام 2018، فيما كان الأخير للتانجو قبل 2022 في عام 1986.