لا وقت للراحة .. ريال مدريد بكامل نجومه أمام بلد الوليد

كارلو أنشيلوتي قرر استدعاء كافة لاعبي ريال مدريد في قائمة مباراة بلد الوليد، التي تقام مساء الجمعة في الدوري الإسباني.

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد استدعاء كافة لاعبيه لمواجهة بلد الوليد، التي تقام مساء الجمعة لحساب الجولة 15 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني.

أنشيلوتي أعلن الخميس عن قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد، وكانت المفاجأة ظهور أسماء الكرواتي لوكا مودريتش، والثنائي الفرنسي أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا، بعد عودتهم إلى التدريبات صباح اليوم.

ورغم تأكيدات الصحف الإسبانية المقربة من ريال مدريد، وعلى رأسها "ماركا" بأن الثلاثي لن يشارك في المباراة، إلا أن المفاجأة بتواجدهم في القائمة كانت مدوية.

المدرب الإيطالي أكد خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلد الوليد أنه يمكن لأي لاعب من الثلاثي أن يشارك غدًا.

وقال أنشيلوتي: "اليوم عاد كامافينجا ومودريتش وتشواميني ويمكنهم اللعب غداً ولكن سيتعين علينا تقييم حالتهم بتفصيل أكبر لاحقًا".

واختتم في هذا الصدد: "سنقوم بإعطاء الراحة لمن يحتاج إليها، لن تكون هناك أيام عطلة هنا حتى مارس".

يذكر أن قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد شهدت غياب لاعب واحد فقط، وهو ماريانو دياز، الذي تعرض لإصابة في الكاحل أثناء التدريبات.