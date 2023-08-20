لا وقت لإهداره .. نجل نيمار يعلن التحدي سريعًا في السعودية

لا رهبة من الأجواء الجديدة، لغة التحدي هي المسيطرة على أسرة نيمار

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الانتقال لدوري روشن السعودي ليس تحدٍ فردي بالنسبة للبرازيلي نيمار دا سيلفا، إنما كذلك نجله دافي لوكا، يعيش التحدي ذاته، وإن كان بدرجة أقل، لكنها تجربة جديدة كليًا على الأسرة بشكل عام.

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البرازيلي وقع قبل أيام عقود انتقاله للزعيم لثلاثة مواسم، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون ضالة الأزرق بعد فشل صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبشأن هذه النقلة من أوروبا للوطن العربي، قال دافي، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "أعتقد أنها ستكون تجربة جديدة، سنحاول أن نتأقلم بقدر المستطاع، وسنحاول إسعاد الجماهير وتغيير هذا الدوري أيضًا، كنت أعرف الهلال من قبل، الدوري يكبر باستمرار، وأعرف الفرق الأخرى أيضًا".

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وأضاف متحديًا بقية أندية الدوري: "هذه بداية فصل جديد في الدوري، والدوري سيكون لنا".

في الإطار نفسه، تحدث سانتوس؛ والد وافد الهلال الجديد، معربًا عن تحمسه لانطلاق فصل جديد في مسيرة نجله: "نحن سعيدون بوجود نيمار هنا، هو تحدٍ جديد وفخر كبير باللعب في الدوري السعودي، الذي سيكون واحدًا من أقوى دوريات العالم في فترة قياسية.

"الشغف وحب التحدي هو دافع نيمار للعب للهلال، فهي فرصة لتحدٍ جديد، الذي بدأ بانتقال رونالدو للسعودية، وفتح الباب بعد ذلك لنجوم العالم، وأنا متأكد أن نيمار سيكون إضافة لهذا الدوري، الذي سيكون من الأقوى في العالم قريبًا، هو سعيد ويعيش لحظات مميزة، كل محبيه وعائلته متحمسة لرؤيته مع الهلال".

يذكر أن نيمار لن يبدأ رحلته سريعًا مع الهلال، إذ يعاني من إصابة حاليًا، تبعده عن التدريبات الجماعية للأزرق، حتى منتصف سبتمبر المقبل على الأقل.

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