"لا نسعى للانتقام".. أنشيلوتي يخطب ود الجماهير السعودية ويحاصر تشافي

"لا تقلقوا على حارس ريال مدريد.. حسمت قراري"

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن فريقه سيكون لديه أفضلية للفوز على برشلونة، غدًا الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "كأس السوبر بطولة ستنتهي غدًا. نعن إنها مهمة لصورة النادي وقد يكون ريال مدريد لديه أفضلية قليلًا على برشلونة، نحترم الخصم الذي فاز علينا العام الماضي، ولا نلعب من أجل الانتقام".

وأضاف: "كارفاخا بخير، كان يحتاج فقط ليوم إضافي من الراحة، وسيشارك من دون مشكلة. حسمت قراري بشأن حارسنا في مباراة الغد، لكني لن أفصح عن اسمه. أشكركم على قلقكم بشأن المرمى، لكن لا تقلقوا".

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وتطرق أنشيلوتي للحديث عن تشافي، قائلا: "هو يقوم بعمله مثلي تماما. لكن ليست لديه الخبرة التي أمتلكها؛ لأنه صغير جدًا في السن، لكن مسيرته جيدة للغاية، ويساعده أنه كان واحدًا من أفضل لاعبي الوسط في العالم. الفكرة حول كيف يرى هو كرة القدم".

وختم: "الجماهير السعودية لديها شغف في كرة القدم، أما فيما يتعلق بصافرات الجماهير ضد كروس، فإنها لم ولن تؤثر فيه هو لاعب كبير ومتحمس وجاهز للعب".

وأطلقت الجماهير السعودية، صافرات الاستهجان ضد توني كروس، خلال مباراة أتلتيكو مدريد بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ردًا على تصريحات هاجم خلالها الدوري السعودي، حيث وصف عملية انتقال جابرييل فيجا (18 عامًا) إلى الأهلي السعودي بأنه "أمر مخزٍ"، قائلًا: "يزعمون أن هناك طموح لكرة القدم في المملكة، لكن كل شيء يدور حول المال".