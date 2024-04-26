"لا نستطيع السيطرة عليه" .. مدرب نيوكاسل يرفع الراية البيضاء أمام أطماع جوارديولا!

كشف إيدي هاو، مدرب نيوكاسل الإنجليزي، حقيقة الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيل البرازيلي برونو جيماريش عن فريقه، خلال الصيف الجاري.

وكان فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، قد أعلن في وقت سابق أن لاعب الوسط البرازيلي لديه شرط جزائي في عقده مع نيوكاسل، يسمح له بالرحيل عن الفريق بمجرد دفع 100 مليون جنيه إسترليني، لكنه يُفعل فقط لمدة شهر، بدءًا من الأسبوع الأخير في شهر مايو وحتى بداية الأسبوع الأخير من يونيو.

وتحدث إيدي هاو في تصريحات نشرتها شبكة "BBC" عن الشرط الجزائي في عق برونو، قائلًا: "نعم، هذا الأمر صحيح، وجود هذا الشرط الجزائي تم التخطيط له وتنظيمه بشكل جيد من قبل النادي".

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وأضاف: "لا نريد تكهنات مستمرة بشأن برونو، فهذا ليس صحيًا للاعب أو لنا. وغني عن القول أننا نريد الاحتفاظ به، أريد بناء فريقنا حوله. لقد كان مستواه جيدًا جدًا ويبدو سعيدًا ومستقرًا معنا".

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وختم هاو: "نتمسك باستمرار برونو جيماريش معنا، لكننا لا نتحكم في ذلك، فلنرى ماذا سيحدث في الشهر المقبل".

وكانت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، قد أكدت أن إدارة مانشستر سيتي لم تبد اهتمامها بالتعاقد مع جيماريش بشكل رسمي حتى الآن، لكن مع وجود هذا الشرط ربما تتحرك لحسم الصفقة في أسرع وقت.

ويقدم برونو جيماريش أداءً مميزًا مع نيوكاسل هذا الموسم، حيث لعب 45 مباراة وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.