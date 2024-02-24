"لا نريد مشجعين السواريه" .. وليد الفراج يثير الجدل بتعليقه على أزمة جماهير الهلال

"المدرجات لن تكون للنخبة"

SHAHID

يمتلك الإعلامي السعودي وليد الفراج وجهة نظر واضحة فيما يتعلق بطبيعة الحضور الجماهيري لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستعرض الفراج، خلال برنامجه "أكشن يا وليد"، تغريدة من أحد مشجعي الهلال يشتكي من أزمة شح التذاكر، ليرد الإعلامي السعودي: "لا نريد أن تكون مدرجات الدوري للنخبة فقط، لأن هؤلاء لا يشجعون ولا يتحمسون ويذهبون كأنهم في حفل (سواريه)"

وأضاف: "من يحرك المدرجات ويشعلها هم المشجعون الذي يدفعون التذكرة فئة 15 و20 ريالًا، وليس من يدفع 400 ريال".

وختم: "أتمنى من الرابطة ومن يشرفون عليها أن يقتنعون بهذا الأمر".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يذكر أن جماهير الهلال، وفقًا للحساب الرسمي لدوري روشن، تتصدر قائمة الأكثر حضورًا خلال النصف الأول من الدوري السعودي بإجمالي 268 ألفًا و419 مشجعًا، ويأتي النصر في الوصافة بواقع 182 ألفًا و669 مشجعًا.

SHAHID