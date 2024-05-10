"لا نريد الشراء!".. بطل هولندا يزيد متاعب برشلونة الاقتصادية

ماذا سيقرر برشلونة حيال هذا الملف؟

لا يريد بي إس في أيندهوفن بطل الدوري الهولندي تفعيل بند الشراء في عقد الأمريكي سيرجينيو ديست المعار من برشلونة الإسباني رغم أن الأمريكي قدم مستوى جيدًا للغاية في حملة الفريق العريق نحو اللقب.

مدرب ايندهوفن، الهولندي بيتر بوش، قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لا نريد تفعيل بند شراء سيرجينيو ديست بعد الإعارة".

ولكنه أضاف: "لكننا نبحث عن صيغة يظل موجودًا بها داخل النادي دون أن نشتريه".. في إشارة إلى احتمال عمل عقد إعارة جديد مع برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وربما تسببت الإصابة على مستوى الرباط الصليبي التي تعرض لها ديست مع أيندهوفن واضطراره للخضوع لعملية جراحية في قرار المدرب بوش، تلك الإصابة التي أخرجته بالمناسبة من حسابات منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2024.

ديست تألق بشكل كبير مع أيندهوفن هذا الموسم، شارك في 36 مباراة بكل البطولات وسجل هدفين وصنع العديد من التمريرات الحاسمة.

وكان برشلونة يريد أن يستفيد ماديًا من قيمة بيع ديست للعملاق الهولندي، خصوصًا في ظل بقاء تشافي هيرنانديز المدرب الذي لا يقتنع بإمكانيات الأمريكي.

لكن هذا سيزيد متاعب النادي الكتالوني، خصوصًا حال عودته إلى الفريق ودخوله في حسابات سقف الرواتب للاعبين المقيدين بقوائم الفريق.